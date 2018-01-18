В Екатеринбурге ночью горели две иномарки
Ночью 18 января в Екатеринбурге горели две иномарки. Пожарные, прибывшие на место, быстро справились с пламенем. Машины получили повреждения. Теперь на месте работают представители полиции.
В Екатеринбурге снова горели автомобили. Повреждения получили два автомобиля, марок Audi Q5 и Toyota Corolla. На пульт пожарной охраны 18 января в 4 часа 28 минут поступил звонок от граждан, которые сообщили о горящем автомобиле на улице Московской.
По прибытию семи спасателей на двух спецмашинах на ликвидацию огня ушло две минуты. Пламя начало распространяться с немецкого автомобиля, а позже перекинулось на японский. В итоге у Audi поврежден моторный отсек и салон, у Toyota пострадал кузов. Общая площадь возгорания составила шесть квадратных метров.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая осмотрела место пожара, собрала имеющиеся записи камер видеонаблюдения. Детали происшедшего устанавливаются.
В Екатеринбурге снова горели автомобили. Повреждения получили два автомобиля, марок Audi Q5 и Toyota Corolla. На пульт пожарной охраны 18 января в 4 часа 28 минут поступил звонок от граждан, которые сообщили о горящем автомобиле на улице Московской.
По прибытию семи спасателей на двух спецмашинах на ликвидацию огня ушло две минуты. Пламя начало распространяться с немецкого автомобиля, а позже перекинулось на японский. В итоге у Audi поврежден моторный отсек и салон, у Toyota пострадал кузов. Общая площадь возгорания составила шесть квадратных метров.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая осмотрела место пожара, собрала имеющиеся записи камер видеонаблюдения. Детали происшедшего устанавливаются.
Автор: Страхова Дарья