Great Wall создаст новый бренд электромобилей
Китайский автомобильный гигант Great Wall собирается создать новую марку авто, которая займется выпуском электрокаров. Презентация суббренда под названием Ora состоится в Пекине на автосалоне. Там же покажут и первую электрическую разработку – лифтбек iQ5.
Длина Ora iQ5 составляется 4445 миллиметров, высота 1567 мм, колесная база – 2615 мм. Весит новинка 1395 килограммов. Стоит сказать, что авто построили на платформе Wey, полностью созданной в Great Wall. Электрокар получит 136-сильный двигатель с литий-ионным аккумулятором. Максимальная скорость iQ5 около 150 километров в час. О запасе хода сведений пока что нет.
Напомним, Great Wall, помимо Ora, владеет и брендом Haval. В России китайские авто также продаются, при этом самым доступным назван Н2. Он оснащается 150-сильным турбомотором на 1,5 литра. Ценник на модель стартует с отметки 1 079 000 рублей.
Длина Ora iQ5 составляется 4445 миллиметров, высота 1567 мм, колесная база – 2615 мм. Весит новинка 1395 килограммов. Стоит сказать, что авто построили на платформе Wey, полностью созданной в Great Wall. Электрокар получит 136-сильный двигатель с литий-ионным аккумулятором. Максимальная скорость iQ5 около 150 километров в час. О запасе хода сведений пока что нет.
Напомним, Great Wall, помимо Ora, владеет и брендом Haval. В России китайские авто также продаются, при этом самым доступным назван Н2. Он оснащается 150-сильным турбомотором на 1,5 литра. Ценник на модель стартует с отметки 1 079 000 рублей.
Автор: Вера Антонова