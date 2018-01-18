Тимати похвастался успехами своей 3-летней дочери в сёрфинге
Известный рэпер и бизнесмен Тимати поделился с поклонниками успехами своей дочери Алисы в серфинге. Несмотря на свой маленький возраст, девочка подружилась с этим непростым видом водного спорта. Соответствующий снимок артист опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.
Несколько дней маленькая Алиса занималась с инструктором. Недавно трёхлетнему ребенку разрешили самостоятельно преодолеть волну. Поклонники Тимати похвалили девочку за мастерство, однако нашлись и те, кто стал переживать за ее жизнь и здоровье, ведь серфинг не является безопасным видом спорта. Фолловеры также назвали рэпера очень смелым отцом, который с уверенностью отпускает дочь в море.
Напомним, что мамой Алисы является модель Алена Шишкова, с которой Тимати расстался спустя год после рождения ребенка. Родители малышки остались хорошими друзьями. Воспитанием Алисы занимается Симона Юнусова, мама Тимати, такое решение было принято на семейном совете, поскольку у знаменитостей очень плотный рабочий график.
Алиса на радость папы и мамы развита во многих областях. Так, девочке нравится петь, она занимается балетом, а также недавно встала на коньки. В последнее время и сам Тимати старается уделять больше внимания своему единственному ребенку.
Несколько дней маленькая Алиса занималась с инструктором. Недавно трёхлетнему ребенку разрешили самостоятельно преодолеть волну. Поклонники Тимати похвалили девочку за мастерство, однако нашлись и те, кто стал переживать за ее жизнь и здоровье, ведь серфинг не является безопасным видом спорта. Фолловеры также назвали рэпера очень смелым отцом, который с уверенностью отпускает дочь в море.
Напомним, что мамой Алисы является модель Алена Шишкова, с которой Тимати расстался спустя год после рождения ребенка. Родители малышки остались хорошими друзьями. Воспитанием Алисы занимается Симона Юнусова, мама Тимати, такое решение было принято на семейном совете, поскольку у знаменитостей очень плотный рабочий график.
Алиса на радость папы и мамы развита во многих областях. Так, девочке нравится петь, она занимается балетом, а также недавно встала на коньки. В последнее время и сам Тимати старается уделять больше внимания своему единственному ребенку.
Автор: Валерия Орлова