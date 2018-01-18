Ученые: На Марсе обнаружили удивительные аномальные структуры с прямыми углами
Ученые рассмотрели на Марсе уникальные по своей природе аномальные структуры с прямыми углами. В Сети появилось соответствующее видео с некоторыми кадрами. Фото были сделаны космическим аппаратом Mars Global Surveyor.
В NASA эти фото называют «центральным пиком Мореси». В приложении Google Earth фотография демонстрирует аномалию, которая очень схожа с мегалитом, расположенным внутри кратера.
Специалисты уточнили, что возле мегалитического блока или контейнера находятся два подземных входа в виде круга и квадрата. Эксперты так и не смогли понять, что это на самом деле, но не оставляют этой идеи.
В NASA эти фото называют «центральным пиком Мореси». В приложении Google Earth фотография демонстрирует аномалию, которая очень схожа с мегалитом, расположенным внутри кратера.
Специалисты уточнили, что возле мегалитического блока или контейнера находятся два подземных входа в виде круга и квадрата. Эксперты так и не смогли понять, что это на самом деле, но не оставляют этой идеи.
Автор: Вера Антонова