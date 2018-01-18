Компания Vernee продемонстрировала новый смартфон Active
Компания Vernee сделала новый смартфон Active. Устройство имеет вместительную батарею и способен работать в энергосберегающем режиме несколько суток.
Смартфон имеет производительную начинку. Центральным процессором выступает восьмиядерный MediaTek P25. Емкость батареи - 4200 мАч. Работу устройства обеспечивает Android версии 7.1 и обещают обновление до 8.1. В энергосберегающем режиме смартфон функционирует до 4-х дней.
Есть функция быстрой зарядки, до 100% батарея заряжается за 2 часа. Разработчики также снабдили устройство входом USB Type-C. Цена новинки – 279,9 североамериканских долларов.
Смартфон имеет производительную начинку. Центральным процессором выступает восьмиядерный MediaTek P25. Емкость батареи - 4200 мАч. Работу устройства обеспечивает Android версии 7.1 и обещают обновление до 8.1. В энергосберегающем режиме смартфон функционирует до 4-х дней.
Есть функция быстрой зарядки, до 100% батарея заряжается за 2 часа. Разработчики также снабдили устройство входом USB Type-C. Цена новинки – 279,9 североамериканских долларов.
Автор: Северов Андрей