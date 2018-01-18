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Беременная Кэндис Свейнпол стала самой высокооплачиваемой моделью в Instagram
Кэндис Свейнпол стала самой высокооплачиваемой моделью белья в Instagram. Девушка получает рекордные гонорары, несмотря на вторую беременность.

Беременная Кэндис Свейнпол стала самой высокооплачиваемой моделью в Instagram


Ангел Victoria’s Secret, модель из Южно-Африканской Республики, Кэндис Свейнпол получает самые большие гонорары за посты с рекламой белья в Instagram. Она смогла обойти таких популярных моделей, как Дита Фон Тиз и Роузи Хантингтон-Уайтли. В СМИ попала информация, что девушка зарабатывает 50 тысяч фунтов за один пост в Instagram.

И всем этим достижениям не помешало даже то, что сейчас ангел Victoria’s Secret вынашивает второго ребенка. До последнего времени Свейнпол фотографировалась в нижнем белье, которое прекрасно сидело на её теле с отменной талией. Сейчас, конечно, её живот уже больше похож на беременный, и со съёмками придется повременить.

Кстати, её первому сыну Анэку в октябре 2017 года исполнился только один год. Родился он как раз в мамин День Рождения.
Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 13:51
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