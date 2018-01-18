Безрамочный смартфон AllCall Mix 2 может затмить iPhone X по количеству инноваций
Представители китайской компании утверждают, что их новый смартфон AllCall Mix 2 по производительности и числу инноваций превзойдёт iPhone X. Полностью безрамочное устройство будет функционировать на сверхсовременном процессоре.
Первый концепт AllCall Mix 2 презентовали ещё в прошлом году в виде допматериалов к краудфандинг-проекту. Специалисты бренда отметили, что отличием аппарата от иных аналогичных устройств, поставляющихся на мировом рынке, станет отсутствие на передней панели рамок и каких-либо других объектов. Разработчики вынесут датчик приближения и переговорный динамик на верхнюю часть AllCall Mix 2, где расположат и переднюю камеру.
Кроме того, смартфон получит технологию Face ID, поддерживающую функцию распознавания нескольких лиц. Подобную схему безопасности персональных данных впервые внедрила в свою продукцию корпорация Apple, получив множество отрицательных отзывов. За работоспособность AllCall Mix 2 будет отвечать ОС Android 8.0 с авторской оболочкой на массу встроенных виджетов.
Предварительно, официально смартфон презентуют в июле или августе этого года, но уже сейчас эксперты уверены: по количеству инноваций AllCall Mix 2 затмит iPhone X.
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Первый концепт AllCall Mix 2 презентовали ещё в прошлом году в виде допматериалов к краудфандинг-проекту. Специалисты бренда отметили, что отличием аппарата от иных аналогичных устройств, поставляющихся на мировом рынке, станет отсутствие на передней панели рамок и каких-либо других объектов. Разработчики вынесут датчик приближения и переговорный динамик на верхнюю часть AllCall Mix 2, где расположат и переднюю камеру.
Кроме того, смартфон получит технологию Face ID, поддерживающую функцию распознавания нескольких лиц. Подобную схему безопасности персональных данных впервые внедрила в свою продукцию корпорация Apple, получив множество отрицательных отзывов. За работоспособность AllCall Mix 2 будет отвечать ОС Android 8.0 с авторской оболочкой на массу встроенных виджетов.
Предварительно, официально смартфон презентуют в июле или августе этого года, но уже сейчас эксперты уверены: по количеству инноваций AllCall Mix 2 затмит iPhone X.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о стоимости безрамочного смартфона Moto G6+.
Автор: Воробьева Алина