Студенты сельхозтехникума в Рязанской области выпустили БДСМ-клип
В Ульяновской области студенты сельско-хозяйственного колледжа записали БДСМ-ролик. Таким образом учащиеся решили поддержать курсантов летного училища, ранее снявшего секс-клип на песню Satisfaction Бенни Бенасси. За это их грозились отчислить.
В видео студентов сельхозколледжа парень поднимается по лестнице, идет по коридору, при этом заглядывая в одну из комнат, видит знакомых. На них из одежды лишь самодельные маски и нижнее белье. Клип заканчивается танцами в туалете.
Ранее ученики Ульяновского летного училища решили снять секс-клип на хит дидждея Бенасси. В результате ректор пообещал принять соответствующие меры после проведения проверки. Неравнодушные граждане составили петицию, в которой просят не отчислять их. В документе расписались более 2500 человек.
В видео студентов сельхозколледжа парень поднимается по лестнице, идет по коридору, при этом заглядывая в одну из комнат, видит знакомых. На них из одежды лишь самодельные маски и нижнее белье. Клип заканчивается танцами в туалете.
Ранее ученики Ульяновского летного училища решили снять секс-клип на хит дидждея Бенасси. В результате ректор пообещал принять соответствующие меры после проведения проверки. Неравнодушные граждане составили петицию, в которой просят не отчислять их. В документе расписались более 2500 человек.
Автор: Вера Антонова