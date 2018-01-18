"Случайно вместе": Ольга Бузова продолжает подогревать слухи о романе с Тимуром Батрутдиновым
Ольга Бузова продолжает подогревать слухи о романе с Тимуром Батрутдиновым, резидентом Comedy Club. В своем Instagram певица опубликовала очередное совместное фото.
В этот раз пара запечатлена в бассейне на райском острове в Таиланде. Батрутдинов держит певицу на руках, снимок получился очень откровенным и нежным. Под фото Бузова написала: «Случайно оказались вместе на закрытом острове, единственном приватном острове в Тайланде. «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье!..» «Идиот», Ф.М. Достоевский».
Фанаты по большей части в восторге от того, что Бузова и Батрутдинов вместе. Многие считают, что они друг другу отлично подходят.
В этот раз пара запечатлена в бассейне на райском острове в Таиланде. Батрутдинов держит певицу на руках, снимок получился очень откровенным и нежным. Под фото Бузова написала: «Случайно оказались вместе на закрытом острове, единственном приватном острове в Тайланде. «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье!..» «Идиот», Ф.М. Достоевский».
Фанаты по большей части в восторге от того, что Бузова и Батрутдинов вместе. Многие считают, что они друг другу отлично подходят.
Автор: Вера Антонова