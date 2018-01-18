Рада не стала вносить правку о денонсации Договора о дружбе с РФ в закон о Донбассе
Верховная Рада Украины не внесла поправки о денонсации Договора о дружбе с РФ в закон, касающийся реинтеграции Донбасса. Внесение поправки поддержали 104 парламентария, 226 оказались против.
Известно, что депутатам Украины уже удалось рассмотреть 660 из 673 поправок к закону о реинтеграции Донбасса. Документ, не исключено, будет принят до конца дня 2018 года.
Договор о дружбе между РФ и Украиной представляет собой основополагающий документ отношений. Тем временем 17 января в Раде отказались вносить поправки о разрыве дипотношений с Россией в законопроет о реинтеграции Донбасса.
Известно, что депутатам Украины уже удалось рассмотреть 660 из 673 поправок к закону о реинтеграции Донбасса. Документ, не исключено, будет принят до конца дня 2018 года.
Договор о дружбе между РФ и Украиной представляет собой основополагающий документ отношений. Тем временем 17 января в Раде отказались вносить поправки о разрыве дипотношений с Россией в законопроет о реинтеграции Донбасса.
Автор: Вера Антонова