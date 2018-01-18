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Гитарист группы "Чайф" Владимир Бегунов раскритиковал влияние Сергея Шнурова на отечественный рок
Владимир Бегунов, гитарист рок-коллектива «Чайф», раскритиковал влияние Сергея Шнурова, фронтмена группы «Ленинград», на отечественный рок. Музыкант считает, что музыка не должна ограничиваться лишь созданием рингтона. Также исполнитель уверил, что рок жив.

Гитарист группы "Чайф" Владимир Бегунов раскритиковал влияние Сергея Шнурова на отечественный рок


Участник рок-группы «Чайф» пожаловался, что Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград», вредит всей рок-музыке. Бегунов считает, что из-за влияния вышеупомянутого артиста, музыка отечественных рок-исполнителей сводится к созданию всего лишь популярного рингтона, в отличие от предыдущих времен, когда рок-музыканты стремились выпустить целый достойный альбом.

Владимир Бегунов, в интервью в одном из латвийских радиоэфиров, осудил сегодняшнюю ситуацию, когда музыканты, чтобы стать успешными должны или некультурно выражаться по отношению к окружающим, или работать над созданием рингтона. Гитарист высказался, что эти рамки – нехорошее явление в современной музыке.

Также участник легендарной группы заявил, что рок жив, и все разговоры о его исчезновении лишь преувеличение, такое происходит каждое десятилетие.
Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 14:57
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