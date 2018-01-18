Гитарист группы "Чайф" Владимир Бегунов раскритиковал влияние Сергея Шнурова на отечественный рок
Владимир Бегунов, гитарист рок-коллектива «Чайф», раскритиковал влияние Сергея Шнурова, фронтмена группы «Ленинград», на отечественный рок. Музыкант считает, что музыка не должна ограничиваться лишь созданием рингтона. Также исполнитель уверил, что рок жив.
Участник рок-группы «Чайф» пожаловался, что Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград», вредит всей рок-музыке. Бегунов считает, что из-за влияния вышеупомянутого артиста, музыка отечественных рок-исполнителей сводится к созданию всего лишь популярного рингтона, в отличие от предыдущих времен, когда рок-музыканты стремились выпустить целый достойный альбом.
Владимир Бегунов, в интервью в одном из латвийских радиоэфиров, осудил сегодняшнюю ситуацию, когда музыканты, чтобы стать успешными должны или некультурно выражаться по отношению к окружающим, или работать над созданием рингтона. Гитарист высказался, что эти рамки – нехорошее явление в современной музыке.
Также участник легендарной группы заявил, что рок жив, и все разговоры о его исчезновении лишь преувеличение, такое происходит каждое десятилетие.
Участник рок-группы «Чайф» пожаловался, что Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград», вредит всей рок-музыке. Бегунов считает, что из-за влияния вышеупомянутого артиста, музыка отечественных рок-исполнителей сводится к созданию всего лишь популярного рингтона, в отличие от предыдущих времен, когда рок-музыканты стремились выпустить целый достойный альбом.
Владимир Бегунов, в интервью в одном из латвийских радиоэфиров, осудил сегодняшнюю ситуацию, когда музыканты, чтобы стать успешными должны или некультурно выражаться по отношению к окружающим, или работать над созданием рингтона. Гитарист высказался, что эти рамки – нехорошее явление в современной музыке.
Также участник легендарной группы заявил, что рок жив, и все разговоры о его исчезновении лишь преувеличение, такое происходит каждое десятилетие.
Автор: Страхова Дарья