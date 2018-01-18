На Ямале двое мужчин изнасиловали случайного знакомого за праздничным столом
В Ямало-Ненецком автономном округе двое приятелей ночью с 13 на 14 января изнасиловали своего нового знакомого и забрали у него деньги. Насильники взяты под стражу, идет расследование.
Как сообщил источник, знакомство потерпевшего и одного из насильников произошло в продуктовом магазине. Новому приятелю предложили зайти в гости, он оказался непротив. За праздничным столом произошла ссора, в результате которой хозяин дома и его приятель, угрожая своему новому знакомому травматом, забрали у него пять тысяч рублей и совершили в отношении него насильственные сексуальные действия.
В данный момент оба гражданина, совершивших преступление, взяты под стражу, их обвиняют в разбойном нападении и изнасиловании.
Как сообщил источник, знакомство потерпевшего и одного из насильников произошло в продуктовом магазине. Новому приятелю предложили зайти в гости, он оказался непротив. За праздничным столом произошла ссора, в результате которой хозяин дома и его приятель, угрожая своему новому знакомому травматом, забрали у него пять тысяч рублей и совершили в отношении него насильственные сексуальные действия.
В данный момент оба гражданина, совершивших преступление, взяты под стражу, их обвиняют в разбойном нападении и изнасиловании.
Автор: Артемов Сергей