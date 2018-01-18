Ученые: Астероидный апокалипсис угрожает северу России
Ученые из Колумбии решили просчитать вероятность падение астероидов на Землю. Выяснилось, что меньше всего такая опасность угрожает экваториальным странам Африки, Азии и Америки, а больше всего – северной РФ и Европе.
Эксперты говорят, что в последнее время человечество стало свидетелями сразу двух крупных падений метеоритов – Тунгусского и Челябинского. Ученые при помощи компьютерного анализа выяснили, что такие катаклизмы в ближайшее время не ожидаются в центральной Африке, Южной Америке, тем временем в Канаде, умеренных широтах России и Европы стоит опасаться катастроф.
К тому же ученые сообщили, что «очаги метеоритной опасности» будут постоянно смещаться с течением времени, благодаря чему каждый регион на Земле по факту может стать жертвой камнепада.
Эксперты говорят, что в последнее время человечество стало свидетелями сразу двух крупных падений метеоритов – Тунгусского и Челябинского. Ученые при помощи компьютерного анализа выяснили, что такие катаклизмы в ближайшее время не ожидаются в центральной Африке, Южной Америке, тем временем в Канаде, умеренных широтах России и Европы стоит опасаться катастроф.
К тому же ученые сообщили, что «очаги метеоритной опасности» будут постоянно смещаться с течением времени, благодаря чему каждый регион на Земле по факту может стать жертвой камнепада.
Автор: Вера Антонова