Учёные предположили, что воду на Землю доставляли метеориты
Американские учёные попытались объяснить, откуда на Земле появилась вода, предположив, что её на планету на начальном этапе развития доставляли метеориты. Для этого научные сотрудники Массачусетского технологического института исследовали некоторые виды тел космического происхождения.
Они пришли к выводу, что некоторые разновидности метеоритов образовались в то время, когда Земля, предположительно, была сформирована лишь на 20 %. В то время поверхности протопланет и астероидов могли быть настолько расплавленными, что в магме даже такой элемент, как углерод, имеющий точку кипения в 4,8 тысячи °C, являлся неустойчивым. По этой причине учёные не понимают, каким образом могли образоваться такие тонкие элементы, имеющие низкую температуру кипения, как вода, ведь высокие температуры откидывали бы в сторону водород, необходимый для формирования молекулы.
Исследователи из США во время экспериментов измеряли в базальтовых метеоритах породообразующий минерал оливин для углеводорода, водорода, хлора и фтора. Поскольку образование базальта происходит во время охлаждения магматических пород, указанные летучие элементы в оливине легко переводились в состав базальтового расплава. По словам учёных, им удастся рассчитать содержание воды в космическом теле, только когда они узнают состав расплава.
Напомним, вчера «Актуальные новости» сообщали о падении поблизости города Детройт метеорита.
Они пришли к выводу, что некоторые разновидности метеоритов образовались в то время, когда Земля, предположительно, была сформирована лишь на 20 %. В то время поверхности протопланет и астероидов могли быть настолько расплавленными, что в магме даже такой элемент, как углерод, имеющий точку кипения в 4,8 тысячи °C, являлся неустойчивым. По этой причине учёные не понимают, каким образом могли образоваться такие тонкие элементы, имеющие низкую температуру кипения, как вода, ведь высокие температуры откидывали бы в сторону водород, необходимый для формирования молекулы.
Исследователи из США во время экспериментов измеряли в базальтовых метеоритах породообразующий минерал оливин для углеводорода, водорода, хлора и фтора. Поскольку образование базальта происходит во время охлаждения магматических пород, указанные летучие элементы в оливине легко переводились в состав базальтового расплава. По словам учёных, им удастся рассчитать содержание воды в космическом теле, только когда они узнают состав расплава.
Напомним, вчера «Актуальные новости» сообщали о падении поблизости города Детройт метеорита.
Автор: Воробьева Алина