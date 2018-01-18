В Республике Коми пожилой мужчина скончался от переохлаждения
В деревне Бакур Ижемского района Республики Коми местными жителями 3 января был обнаружен недалеко от детского сада труп мужчины. В ходе следственной проверки признаков насильственной смерти не обнаружено, в уголовном производстве по данному факту отказано.
Односельчане рассказали, что умерший 60-летний местный житель, проживал один, накануне его видели живым. Труп мужчины январским утром обнаружили прохожие. Он был одет, при нем были его личные вещи. В ходе проверки установили, что причиной смерти явилось общее переохлаждение организма. Телесных повреждений и иных признаков, указывающих на насильственную смерть обнаружено не было, поэтому в возбуждении уголовного дела отказано.
Односельчане рассказали, что умерший 60-летний местный житель, проживал один, накануне его видели живым. Труп мужчины январским утром обнаружили прохожие. Он был одет, при нем были его личные вещи. В ходе проверки установили, что причиной смерти явилось общее переохлаждение организма. Телесных повреждений и иных признаков, указывающих на насильственную смерть обнаружено не было, поэтому в возбуждении уголовного дела отказано.
Автор: Артемов Сергей