МВД: Боковая дверь сгоревшего автобуса в Казахстане была заблокирована
В МВД прокомментировали информацию по поводу трагедии с автобусом в Казахстане. Стало известно, что боковая дверь транспортного средства оказалась заблокированной.
В пресс-службе Департамента по ЧС Актюбинской области Казахстана сообщили, что автобус остановился, все водители выбежали из него. Люди подошли к входу, но двери оказались заблокированными.
Напомним, трагедия случилась утром 18 января. В сгоревшем автобусе погибли 52 человека. Видео с инцидента уже появилось в Сети.
В пресс-службе Департамента по ЧС Актюбинской области Казахстана сообщили, что автобус остановился, все водители выбежали из него. Люди подошли к входу, но двери оказались заблокированными.
Напомним, трагедия случилась утром 18 января. В сгоревшем автобусе погибли 52 человека. Видео с инцидента уже появилось в Сети.
Автор: Вера Антонова