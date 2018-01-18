В Ростове-на-Дону мужчину арестовали за ограбление женщины у кафе
В Ростове-на-Дону работниками полиции было раскрыто преступление о разбойном нападении на местную жительницу. Потерпевшая сообщила правоохранителям, что неизвестный похитил у неё сумку. Инцидент случился приблизительно в 04:00 после ухода женщины из кафе.
Установлено, что у заведения общепита, расположенного по улице Волкова. Незнакомец подошел к женщине, после чего у них возник конфликт. При этом мужчина нанес местной жительнице несколько ударов, отобрал сумку, в которой находились денежные средства и мобильный телефон, и скрылся с места. В пресс-центре регионального управления МВД сообщили об аресте мужчины.
По итогам проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции смогли определить подозреваемого. Это 27-летний местный житель, имевший судимость. На сегодня открыто уголовное в соответствии с наличием признаков преступления, описанного в 162 статье УК РФ.
Установлено, что у заведения общепита, расположенного по улице Волкова. Незнакомец подошел к женщине, после чего у них возник конфликт. При этом мужчина нанес местной жительнице несколько ударов, отобрал сумку, в которой находились денежные средства и мобильный телефон, и скрылся с места. В пресс-центре регионального управления МВД сообщили об аресте мужчины.
По итогам проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции смогли определить подозреваемого. Это 27-летний местный житель, имевший судимость. На сегодня открыто уголовное в соответствии с наличием признаков преступления, описанного в 162 статье УК РФ.
Автор: Валерий Антонов