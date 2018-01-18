В Раменском районе Подмосковья найден завернутый в пленку труп мужчины
В поле Раменского района в Подмосковье, неподалеку от деревни Плетениха, правоохранительные органы обнаружили тело мужчины. Находка была завернута в полиэтилен и связана проводом. Ведется следствие.
В Раменском районе в поле полиция обнаружила тело мужчины 1958 г. р. Труп был замотан упаковочным полиэтиленом и перевязан проводом. Тело покойного было найдено за 2 км от деревни Плетениха. У жертвы была травмирована голова, само тело завернули в пленку. Преступники связали мужчину, когда он был ещё жив. Для этой цели они использовали провод. Специалисты сделали вывод, что смерть наступила приблизительно шестью днями ранее.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства. Проводятся следственные действия.
В Раменском районе в поле полиция обнаружила тело мужчины 1958 г. р. Труп был замотан упаковочным полиэтиленом и перевязан проводом. Тело покойного было найдено за 2 км от деревни Плетениха. У жертвы была травмирована голова, само тело завернули в пленку. Преступники связали мужчину, когда он был ещё жив. Для этой цели они использовали провод. Специалисты сделали вывод, что смерть наступила приблизительно шестью днями ранее.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства. Проводятся следственные действия.
Автор: Страхова Дарья