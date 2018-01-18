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Метеорит "Ипатий" имеет редкий для Солнечной системы состав
В Ливийской пустыне был найден кусок метеорита, который ставит под сомнение общепринятые теории формирование Солнечной системы. Ученых удивил состав камня, метеориты такого строения им еще не попадались.

Метеорит "Ипатий" имеет редкий для Солнечной системы состав


В 1996г. египетские ученые, исследовавшие Ливийскую пустыню, обнаружили маленький камушек, который был диаметром несколько сантиметров. Его нашел Али Баракат. При анализе состава подтвердилось, что камушек является частью метеорита, упавшего примерно 28 млн. лет назад. Самое интересное открытие, которое сделали ученые на основе его состава – это время зарождения метеорита, судя по всему, он появился до Солнечной системы. Кусочек метеорита назвали Ипатием, в память о астрономе Ипатии Александрийском.

Подробный анализ Ипатия провели ученые из Йоханнесбургского университета. Подобные элементы не встречаются нигде в Солнечной системе. В его составе отсутствуют силикаты, но есть алюминий в чистом виде, что очень большая редкость, был найден редчайший муассанит, а также необычный состав фосфида серебра и сплав никеля с фосфитом, при этом не было железа, такое сочетание не встречается нигде.

Такой, нигде не встречающейся в Солнечной системе состав, ставит под сомнение многие теории ее формирования. Это открытие означает, что те облака вещества, из которых формировались планеты и Солнце, не были однородными по своему составу, как считалось ранее.
Автор: Северов Андрей
Сегодня, 15:31
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