Анастасия Волочкова сфотографировалась на фоне шикарной природы Мальдив
Анастасия Волочкова продолжает дразнить пользователей Сети своими яркими фото с отпуска. Сегодня звезда опубликовала очередной кадр, сделанный на фоне природы Мальдив.
На снимке Волочкова расположилась между двумя деревьями. Сзади и по бокам виднеется множество кустов и тропических растений. Для фото балерина надела яркую накидку и купальник. Пользователям кадр понравился. Его успели оценить больше двух тысяч человек за 10 минут после публикации.
Ранее своими фото хвасталась Полина Гагарина, которая также сейчас отдыхает на Мальдивах.
На снимке Волочкова расположилась между двумя деревьями. Сзади и по бокам виднеется множество кустов и тропических растений. Для фото балерина надела яркую накидку и купальник. Пользователям кадр понравился. Его успели оценить больше двух тысяч человек за 10 минут после публикации.
Ранее своими фото хвасталась Полина Гагарина, которая также сейчас отдыхает на Мальдивах.
Автор: Вера Антонова