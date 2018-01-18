В Москве мать пыталась заработать на невинности дочери
В Москве арестовали двух женщин, пытавшихся продать невинность тринадцатилетней девочки. Гражданок задержали в одном из ресторанов столицы при получении 1,5 миллиона рублей.
Мать девочки, 35-летняя жительница Челябинской области, пыталась заработать на невинности своей несовершеннолетней дочери. Совместно со своей приятельницей, женщина искала в Москве желающего приобрести их "товар". Как заявили в МВД, обеих злоумышленниц задержали в одном из столичных ресторанов в момент передачи им желаемой суммы, которая составляла 1,5 млн. рублей. Девочку направили в одно из лечебных учреждений, а ее мать с подругой взяты под стражу.
Мать девочки, 35-летняя жительница Челябинской области, пыталась заработать на невинности своей несовершеннолетней дочери. Совместно со своей приятельницей, женщина искала в Москве желающего приобрести их "товар". Как заявили в МВД, обеих злоумышленниц задержали в одном из столичных ресторанов в момент передачи им желаемой суммы, которая составляла 1,5 млн. рублей. Девочку направили в одно из лечебных учреждений, а ее мать с подругой взяты под стражу.
Автор: Артемов Сергей