Ученые: Реализм в компьютерных играх не влияет на жестокое поведение детей
Ученые Йоркского университета в Канаде не нашли связи между компьютерными играми и жестокости в поведении детей. Исследователи привлекли к опытам свыше 3 тысяч участников, после чего провели ряд экспериментов. Выводы содержат сведения о том, что видеоигры не содержат концепции, провоцирующей агрессивное поведение. Иной опыт продемонстрировал, что рост реалистичности видеоигр не гарантирует увеличения жестокости пользователей младшей возрастной группы.
«Собранные сведения указывают на отсутствие прямой связи между реализмом в играх и насилием в жизни. Мы выявили, что в логической задаче для завершения слов участники опытов не делали выбор в направлении понятий, относящихся к жестокости. Вдобавок, не имелось никакой разницы в данных у лиц, которые играли в реалистичную игру с теми, кто работал с продуктами менее достоверной графики», — отметил автор исследования Дэвид Зендл.
Ученые отмечают, что требуется проведения дополнительных исследований для проверки реалистичных сценариев. Это поможет более точно дать рекомендации относительно того или иного результата. Поменяется ли поведение игроков в случае наличия экстремального содержания, подобного пыткам также пока остается неизвестным.
«Собранные сведения указывают на отсутствие прямой связи между реализмом в играх и насилием в жизни. Мы выявили, что в логической задаче для завершения слов участники опытов не делали выбор в направлении понятий, относящихся к жестокости. Вдобавок, не имелось никакой разницы в данных у лиц, которые играли в реалистичную игру с теми, кто работал с продуктами менее достоверной графики», — отметил автор исследования Дэвид Зендл.
Ученые отмечают, что требуется проведения дополнительных исследований для проверки реалистичных сценариев. Это поможет более точно дать рекомендации относительно того или иного результата. Поменяется ли поведение игроков в случае наличия экстремального содержания, подобного пыткам также пока остается неизвестным.
Автор: Валерий Антонов