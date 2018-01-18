Стаса Костюшкина растянул брутальный мужчина
Стас Костюшкин опубликовал в Instagram смешной снимок, посчитали фанаты. В кадре артиста растягивает брутальный мужчина.
После новогодних каникул Костюшкин, который очень любит спорт, решил не затягивать и сразу приступил к тренировкам. Не забывает экс-участник «Чай вдвоем» и о растяжке. В этот раз ему помогал, как написали фанаты, «брутальный мужчина», который встал артисту ногами на спину, пока тот тянулся.
«Вернем в 2018 шпагат!», - сообщил под фото Костюшкин, но артист пока что сам не знает, для чего это делает.
После новогодних каникул Костюшкин, который очень любит спорт, решил не затягивать и сразу приступил к тренировкам. Не забывает экс-участник «Чай вдвоем» и о растяжке. В этот раз ему помогал, как написали фанаты, «брутальный мужчина», который встал артисту ногами на спину, пока тот тянулся.
«Вернем в 2018 шпагат!», - сообщил под фото Костюшкин, но артист пока что сам не знает, для чего это делает.
Автор: Вера Антонова