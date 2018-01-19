Эвелина Бледанс мысленно визуализирует свой отпуск
Известная в России телеведущая и актриса Эвелина Бледанс, которая недавно увеличила себе грудь, обнародовала новое откровенное фото, визуализируя отпуск. Снимок опубликован на просторах соцсети Instagram.
На фотографии Бледанс запечатлена в раздельном купальнике ярко-синего цвета, через него отчетливо просматривается бюст знаменитости. Она не скрывает, что обращалась к пластическим хирургам, чтобы скорректировать форму груди. Голову телеведущей украшает ярко-розовый цветок, а руку – браслет.
В описании к публикации Блёданс заявила, что пытается по фотографии визуализировать своё желание отдохнуть. Она обратилась к фанатам и спросила, получилось ли у них расслабиться. Ранее телеведущая сообщала, что этой зимой знаменитость и ее сын Семён остались без отдыха из-за плотного рабочего графика артистки.
За непродолжительное время пост артистки собрал огромное количество лайков и комментариев.
На фотографии Бледанс запечатлена в раздельном купальнике ярко-синего цвета, через него отчетливо просматривается бюст знаменитости. Она не скрывает, что обращалась к пластическим хирургам, чтобы скорректировать форму груди. Голову телеведущей украшает ярко-розовый цветок, а руку – браслет.
В описании к публикации Блёданс заявила, что пытается по фотографии визуализировать своё желание отдохнуть. Она обратилась к фанатам и спросила, получилось ли у них расслабиться. Ранее телеведущая сообщала, что этой зимой знаменитость и ее сын Семён остались без отдыха из-за плотного рабочего графика артистки.
За непродолжительное время пост артистки собрал огромное количество лайков и комментариев.
Автор: Валерия Орлова