Эмили Ратаковски оскорбила больных раком женщин
Американская модель стала лицом марки средств для волос. После этого события девушка сделала пост в Twitter, в котором назвала пышные волосы признаком женственности. В ответ пользователи обвинили её, что она не учла женщин, которые не имеют волос из-за рака.
Эмили Ратаковски, американская модель, подписала контракт с производителем средств по уходу за волосами и стала лицом марки Kerastase. Вдохновленная новым достижениям девушка написала пост в Twitter, где сказала, что пышные локоны на голове – это самый явный признак женственности. Но звезда не могла предугадать, что эти слова вызовут гневную волну в ответ.
Пользователи сразу начали закидывать Эмили претензиями о том, что она написала эти оскорбительные слова, не подумав о тех, кто борется с раком. Женщины, которые проходят химиотерапию, чтобы победить страшный недуг, не могут обладать пышными прическами. Отсутствие волос у них – это никак не от недостатка женственности.
После поднявшейся бури негодования Ратаковски удалила пост.
Эмили Ратаковски, американская модель, подписала контракт с производителем средств по уходу за волосами и стала лицом марки Kerastase. Вдохновленная новым достижениям девушка написала пост в Twitter, где сказала, что пышные локоны на голове – это самый явный признак женственности. Но звезда не могла предугадать, что эти слова вызовут гневную волну в ответ.
Пользователи сразу начали закидывать Эмили претензиями о том, что она написала эти оскорбительные слова, не подумав о тех, кто борется с раком. Женщины, которые проходят химиотерапию, чтобы победить страшный недуг, не могут обладать пышными прическами. Отсутствие волос у них – это никак не от недостатка женственности.
После поднявшейся бури негодования Ратаковски удалила пост.
Автор: Страхова Дарья