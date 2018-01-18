Юлия Ковальчук "ограбила" магазин перед отдыхом с дочерью
Молодая мама Юлия Ковальчук собирается отправиться в путешествие со своей трехмесячной дочкой. Место отдыха пока не разглашается, но поклонники певицы думают, что это - Испания.
Юлия Ковальчук в Instagram поделилась с подписчиками идеей отправиться отдохнуть вместе со своей маленькой дочкой и просит помощи при выборе гардероба. "Учитывая, что едем не в дикую жару, а в +15, жду ваших советов. Я не являюсь шопоголиком, но уже "ограбила" магазин, набрав одежду. Глаза разбегаются, а чемодан дочки будет намного больше наших. Поэтому жду ваших советов и важных штучек!" - обратилась к своим подписчикам певица.
При этом она не уточняет, где именно планирует провести отпуск. Но зная, что Юлия Ковальчук практически весь период беременности провела в Испании, пользователи предполагают, что именно в эту страну и повезет артистка свою новорожденную дочь.
Юлия Ковальчук в Instagram поделилась с подписчиками идеей отправиться отдохнуть вместе со своей маленькой дочкой и просит помощи при выборе гардероба. "Учитывая, что едем не в дикую жару, а в +15, жду ваших советов. Я не являюсь шопоголиком, но уже "ограбила" магазин, набрав одежду. Глаза разбегаются, а чемодан дочки будет намного больше наших. Поэтому жду ваших советов и важных штучек!" - обратилась к своим подписчикам певица.
При этом она не уточняет, где именно планирует провести отпуск. Но зная, что Юлия Ковальчук практически весь период беременности провела в Испании, пользователи предполагают, что именно в эту страну и повезет артистка свою новорожденную дочь.
Автор: Артемов Сергей