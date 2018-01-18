Ученые нашли в зубной пасте лекарство от малярии
Эксперты нашли в обычной зубной пасте лекарство против штамма малярии, устойчивого к используемым на сегодняшний день медикаментам. Такие выводы сделали ученые из Кембриджского университета при участии искусственного интеллекта.
Ученые сообщили, что каждый год от малярии умирает полмиллиона человек. Преимущественно, это жители Африки и Юго-Восточной Азии. Несмотря на то, что сейчас в лечении недуга используются некоторые довольно эффективные препараты, паразиты малярии становятся к ним более устойчивыми.
В ходе исследования при участии ИИ ученые выяснили, что триклозан, который используется в зубной пасте, может помочь побороть устойчивость штаммов малярии к препаратам. В частности, он имеет способность воздействовать на ферменты даже у устойчивых к пириметанину паразитов. Эксперты не исключают, что в будущем триклозан будут использовать в производстве препарата для борьбы с проблемой.
Ученые сообщили, что каждый год от малярии умирает полмиллиона человек. Преимущественно, это жители Африки и Юго-Восточной Азии. Несмотря на то, что сейчас в лечении недуга используются некоторые довольно эффективные препараты, паразиты малярии становятся к ним более устойчивыми.
В ходе исследования при участии ИИ ученые выяснили, что триклозан, который используется в зубной пасте, может помочь побороть устойчивость штаммов малярии к препаратам. В частности, он имеет способность воздействовать на ферменты даже у устойчивых к пириметанину паразитов. Эксперты не исключают, что в будущем триклозан будут использовать в производстве препарата для борьбы с проблемой.
Автор: Вера Антонова