К Земле движется астероид размером больше небоскреба Бурдж-Халифа
К Земле приближается огромный астероид, размер которого идентичен небоскребу Бурдж-Халифа, который находится в Дубае. Скорость движения небесного тела превышает 100 тысяч километров в час.
Исследователи присвоили небесному телу кодовое название AJ129, его открыли астрономы NASA еще в 2002 году. Сразу же астероид классифицировали как «потенциально опасный». Скорость астероида минимум в 15 раз быстрее, чем у наиболее быстрого в мире пилотируемого самолета.
Что касается размера космического объекта, то он составляет 1,7 километров. Это больше, чем самое высокое здание на планете - Бурдж-Халифа в Дубае, высота которого достигает 800 метров. Мимо Земли астероид пролетит 4 февраля на расстоянии 4 миллиона километров.
AJ129 является самым большим космическим телом, которое приблизится к планете в нынешнем году. Согласно информации, полученной в результате исследований, если астероид упадет на Землю, то она может погрузиться в глубокий «ледниковый период», однако таких событий ученые не прогнозируют. Отклонение небесного тела даже на дюйм от траектории обернется страшными последствиями для планеты.
Исследователи присвоили небесному телу кодовое название AJ129, его открыли астрономы NASA еще в 2002 году. Сразу же астероид классифицировали как «потенциально опасный». Скорость астероида минимум в 15 раз быстрее, чем у наиболее быстрого в мире пилотируемого самолета.
Что касается размера космического объекта, то он составляет 1,7 километров. Это больше, чем самое высокое здание на планете - Бурдж-Халифа в Дубае, высота которого достигает 800 метров. Мимо Земли астероид пролетит 4 февраля на расстоянии 4 миллиона километров.
AJ129 является самым большим космическим телом, которое приблизится к планете в нынешнем году. Согласно информации, полученной в результате исследований, если астероид упадет на Землю, то она может погрузиться в глубокий «ледниковый период», однако таких событий ученые не прогнозируют. Отклонение небесного тела даже на дюйм от траектории обернется страшными последствиями для планеты.
Автор: Валерия Орлова