Kia Rio возглавил ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Москве
Первые две строчки списка самых продаваемых автомобилей в Москве по итогам 2017 года принадлежат корейскому автоконцерну Hyundai Motor Company благодаря Kia Rio и Hyundai Solaris. Данные модели разошлись в количестве 12,7 и 12 тысяч штук соответственно.
Hyundai Motor Company прочно удерживает лидерство по самым продаваемым автомобилям в течение нескольких лет. Поменялась только модель, занимающая первую строчку рейтинга. По итогам 2016 года Hyundai Solaris был лидером продаж, а в 2017 эстафету перехватил Kia Rio, выпущенный Kia Motors Corporation, входящей в корпорацию Hyundai. Ведущую тройку замыкает Volkswagen Polo, преодолевший отметку в 8 тысяч проданных авто. На четвертом и пятом местах расположились Hyundai Creta и Skoda Octavia, с показателями 7,6 тыс. и 7 тыс. реализованных автомобилей соответственно.
Во второй пятерке ТОП-10 находятся Skoda Rapid, Toyota Camry, Volkswagen Tiguan, Ford Focus и Nissan Х-Trail. Всего за прошедший год москвичи приобрели 213 тысяч новых автомобилей.
Hyundai Motor Company прочно удерживает лидерство по самым продаваемым автомобилям в течение нескольких лет. Поменялась только модель, занимающая первую строчку рейтинга. По итогам 2016 года Hyundai Solaris был лидером продаж, а в 2017 эстафету перехватил Kia Rio, выпущенный Kia Motors Corporation, входящей в корпорацию Hyundai. Ведущую тройку замыкает Volkswagen Polo, преодолевший отметку в 8 тысяч проданных авто. На четвертом и пятом местах расположились Hyundai Creta и Skoda Octavia, с показателями 7,6 тыс. и 7 тыс. реализованных автомобилей соответственно.
Во второй пятерке ТОП-10 находятся Skoda Rapid, Toyota Camry, Volkswagen Tiguan, Ford Focus и Nissan Х-Trail. Всего за прошедший год москвичи приобрели 213 тысяч новых автомобилей.
Автор: Артемов Сергей