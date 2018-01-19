Компания Mitsubishi лишит свои автомобили зеркал
Компания Mitsubish объявила о намерении создать автомобиль без зеркал. Так, производитель разработал «самую совершенную в автомобильной отрасли камеру». Тизер машины компания обнародовала на своём официальном интернет-сайте.
Камера с лёгкостью заменит боковые зеркала, присутствующих во всех транспортных средствах. Она способна обнаруживать объекты на расстоянии до 100 метров. В совокупности с соответствующим ПО устройство заблаговременно уведомит водителям об участниках, двигающихся сзади.
Сотрудники компании Mitsubishi обращают внимание общественности на то, что разработанная ими система может мгновенно концентрироваться на тех или иных важных объектах. Также японский производитель уверен, что по сравнению с обычными камерами новинка функционирует с максимальной эффективностью, увеличивая точность обнаружения с 14% до 81%.
За распознавание участников движения отвечает технология под названием Maisart AI. В пресс-релизе компании говорится, что она работает на сравнительно простых алгоритмах, поэтому ее можно установить на стандартные модели автомобилей.
Камера с лёгкостью заменит боковые зеркала, присутствующих во всех транспортных средствах. Она способна обнаруживать объекты на расстоянии до 100 метров. В совокупности с соответствующим ПО устройство заблаговременно уведомит водителям об участниках, двигающихся сзади.
Сотрудники компании Mitsubishi обращают внимание общественности на то, что разработанная ими система может мгновенно концентрироваться на тех или иных важных объектах. Также японский производитель уверен, что по сравнению с обычными камерами новинка функционирует с максимальной эффективностью, увеличивая точность обнаружения с 14% до 81%.
За распознавание участников движения отвечает технология под названием Maisart AI. В пресс-релизе компании говорится, что она работает на сравнительно простых алгоритмах, поэтому ее можно установить на стандартные модели автомобилей.
Автор: Валерия Орлова