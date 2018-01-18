Cadillac XT4 представят на автосалоне в Нью-Йорке весной
Новый кроссовер Cadillac XT4 будет представлен в рамках автосалона в Нью-Йорке, который откроется в марте текущего года. Об этом сообщили зарубежные СМИ.
По информации инсайдеров, в модельном ряду новинка американского бренда окажется на одну ступень выше кроссовера XT5. В ходе создания паркетника инженеры взяли за основу концепт Cadillac Escala. Что касается платформы нового кроссовера, то пока о ней ничего неизвестно. Сообщается, что специалисты компании могут выбрать для XT4 то же основание, которое имеет актуальная версия седана Chevrolet Malibu.
Официальные сведения о моторной гамме модели пока отсутствуют. Старший собрат XT4 предлагается на рынке с 310-сильным силовым агрегатом на 3,6 литра, который осуществляет работу вместе с 8-диапазонной АКПП.
На сегодняшний день производство предсерийный версий Cadillac XT4 уже налажено. Тестовые образы транспортного средства сойдут с конвейера завода концерна GM, находящегося в Кансас-Сити.
По информации инсайдеров, в модельном ряду новинка американского бренда окажется на одну ступень выше кроссовера XT5. В ходе создания паркетника инженеры взяли за основу концепт Cadillac Escala. Что касается платформы нового кроссовера, то пока о ней ничего неизвестно. Сообщается, что специалисты компании могут выбрать для XT4 то же основание, которое имеет актуальная версия седана Chevrolet Malibu.
Официальные сведения о моторной гамме модели пока отсутствуют. Старший собрат XT4 предлагается на рынке с 310-сильным силовым агрегатом на 3,6 литра, который осуществляет работу вместе с 8-диапазонной АКПП.
На сегодняшний день производство предсерийный версий Cadillac XT4 уже налажено. Тестовые образы транспортного средства сойдут с конвейера завода концерна GM, находящегося в Кансас-Сити.
Автор: Валерия Орлова