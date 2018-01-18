Жена Пушкова назвала частые поездки мужа за границу частью работы
Супруга российского политика Алексея Пушкова ответила журналистам, которые писали о регулярных поездках сенатора на отдых за границу. По словам Нины Пушковой, «кто может себе позволить, то позволяет отдых, где хочет».
Жена политика напомнила, что ее супруг окончил МГИМО, где учился на дипломата. В связи с его профессией семья долгое время жила за границей, выезд за пределы России для Пушкова не подарок, не исключение, а часть работы.
Сам сенатор сообщил журналистам, что супруга действительно часто сопровождает его в рабочих поездках, однако своё пребывание за пределами РФ она оплачивает самостоятельно.
Жена политика напомнила, что ее супруг окончил МГИМО, где учился на дипломата. В связи с его профессией семья долгое время жила за границей, выезд за пределы России для Пушкова не подарок, не исключение, а часть работы.
Сам сенатор сообщил журналистам, что супруга действительно часто сопровождает его в рабочих поездках, однако своё пребывание за пределами РФ она оплачивает самостоятельно.
Автор: Валерия Орлова