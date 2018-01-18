Ольга Бузова планирует выйти замуж на частном острове в Таиланде
Известная телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала подписчика, где планирует выйти замуж во второй раз. Сегодня знаменитость побывала на частном острове под названием Rangnoiisland, который находится недалеко от Пхукета. Именно там она бы хотела пойти под венец в очередной раз.
По словам Бузовой, на курорте есть все необходимое для комфортного проживания: несколько комплексов вил, каждая из которых имеет 19 комнат и такое же количество санузлов, бассейны, СПА, открытые патио, фитнес-центр и даже кинотеатр. Певица считает такое времяпровождение идеальным.
Отметим, что звезда «Дома-2» побывала на острове в компании своей сестры Анны, подруг и комика Тимура Батрутдинова, с которым ей приписывают роман. Пара практически каждый день проводит в Таиланде, публикуют совместные фото и видео. Однако и Бузова, и Батрутдинов заявляют, что между ними исключительно дружеские отношения.
Тем временем первый муж телеведущей, с которым она развелась год назад, уже женился на модели из Ростова. Роспись Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко прошла в узком кругу родственников и друзей. Сообщается, что в конце января семья устроит пышное торжество.
По словам Бузовой, на курорте есть все необходимое для комфортного проживания: несколько комплексов вил, каждая из которых имеет 19 комнат и такое же количество санузлов, бассейны, СПА, открытые патио, фитнес-центр и даже кинотеатр. Певица считает такое времяпровождение идеальным.
Отметим, что звезда «Дома-2» побывала на острове в компании своей сестры Анны, подруг и комика Тимура Батрутдинова, с которым ей приписывают роман. Пара практически каждый день проводит в Таиланде, публикуют совместные фото и видео. Однако и Бузова, и Батрутдинов заявляют, что между ними исключительно дружеские отношения.
Тем временем первый муж телеведущей, с которым она развелась год назад, уже женился на модели из Ростова. Роспись Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко прошла в узком кругу родственников и друзей. Сообщается, что в конце января семья устроит пышное торжество.
Автор: Валерия Орлова