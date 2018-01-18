Оборот интернет-эквайринга в Бинбанке за декабрь вырос в 3 раза
Данные по интернет-эквайрингу в Бинбанке указывают на оборот в 16 миллиардов рублей за декабрь 2017 года. Примечательно, что по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года эта цифра выросла в 3 с лишним раза, пишет bankir.ru
Что касается сегмента карточных переводов, то здесь оборот Бинбанка составил 5 миллиардов рублей в декабре 2017 года, что в 10 раз больше аналогичного показателя годом ранее. Достичь таких успехов банку удалось за счет роста объемов перевода с карты на карту, безналичной оплаты счетов ЖКХ, а также погашения кредитов в сторонних банках и транзакций по оплате купленных в интернете товаров.
С комментариями выступил Филипп Петров, начальник отдела по развитию бизнеса Бинбанка, отметивший, что под Новый год клиенты не только увеличивают объемы покупок, но и стараются рассчитаться с задолженностями. В частности большой рост замечен в направлениях оплаты кредитов и счетов ЖКХ. Помимо этого Петров отметил, что доля Бинбанка на рынке интернет-эквайринга составила 15% процентов, а это – каждая 7-я транзакция.
В Бинбанке также отметили, что покупки в интернете, не требующие курьерской доставки (оплата билетов, онлайн-игр, пополнение счетов и др.), на данный момент занимают более половины от общего объема.
Что касается сегмента карточных переводов, то здесь оборот Бинбанка составил 5 миллиардов рублей в декабре 2017 года, что в 10 раз больше аналогичного показателя годом ранее. Достичь таких успехов банку удалось за счет роста объемов перевода с карты на карту, безналичной оплаты счетов ЖКХ, а также погашения кредитов в сторонних банках и транзакций по оплате купленных в интернете товаров.
С комментариями выступил Филипп Петров, начальник отдела по развитию бизнеса Бинбанка, отметивший, что под Новый год клиенты не только увеличивают объемы покупок, но и стараются рассчитаться с задолженностями. В частности большой рост замечен в направлениях оплаты кредитов и счетов ЖКХ. Помимо этого Петров отметил, что доля Бинбанка на рынке интернет-эквайринга составила 15% процентов, а это – каждая 7-я транзакция.
В Бинбанке также отметили, что покупки в интернете, не требующие курьерской доставки (оплата билетов, онлайн-игр, пополнение счетов и др.), на данный момент занимают более половины от общего объема.
Автор: Роман