Любовь Толкалина читает молитвы в Instagram
Любовь Толкалина в четверг опубликовала в своем Instagram видео, приуроченное к Крещению. В ролике актриса читает молитву.
«В обители Преподобного Саввы уже произошло водосвятие. Мы решили не дожидаться ночи... с Крещенским сочельником! С водосвятием! С благодатью!», - подписала видео актриса. За десять минут после публикации ролик успели посмотреть более 4000 тысяч человек. Почти все стали в ответ поздравлять Толкалину с Крещением.
Ко всему прочему нашлись и хейтеры, которые стали писать нелицеприятные комментарии.
«В обители Преподобного Саввы уже произошло водосвятие. Мы решили не дожидаться ночи... с Крещенским сочельником! С водосвятием! С благодатью!», - подписала видео актриса. За десять минут после публикации ролик успели посмотреть более 4000 тысяч человек. Почти все стали в ответ поздравлять Толкалину с Крещением.
Ко всему прочему нашлись и хейтеры, которые стали писать нелицеприятные комментарии.
Автор: Вера Антонова