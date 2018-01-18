У владельца сгоревшего вместе с людьми автобуса в Казахстане не было лицензии
В Казахстане сгоревший пассажирский автобус не имел лицензии на осуществление перевозок пассажиром. Также его рейсы были не регулярными.
Вместимость транспортного средства с номером Х335РСМ составляла 59 человек. Автобус перевозил людей из населенного пункта Шымкент в Казань. Технический осмотр транспортное средство должно было пройти еще в феврале 2016 года. Как предположили сотрудники ведомства, автобус перевозчики взяли в аренду.
Транспортное средство с пассажирами вспыхнуло в Актюнской области Казахстана в четверг, 18 января. Жертвами инцидента стали 52 человек, почти все они были гражданами Узбекистана. По данным местной полиции, пассажиры не смогли выйти из автобуса из-за заблокированной двери.
Вместимость транспортного средства с номером Х335РСМ составляла 59 человек. Автобус перевозил людей из населенного пункта Шымкент в Казань. Технический осмотр транспортное средство должно было пройти еще в феврале 2016 года. Как предположили сотрудники ведомства, автобус перевозчики взяли в аренду.
Транспортное средство с пассажирами вспыхнуло в Актюнской области Казахстана в четверг, 18 января. Жертвами инцидента стали 52 человек, почти все они были гражданами Узбекистана. По данным местной полиции, пассажиры не смогли выйти из автобуса из-за заблокированной двери.
Автор: Валерия Орлова