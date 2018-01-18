Пятидесятилетняя Памела Андерсон показалась на сцене в купальнике
Во время шоу иллюзиониста Ханса Клюка Памела Андерсон появилась в купальнике и показала всем свою прекрасную фигуру. Звезда не скрывает, что в её жизни всё хорошо и она счастлива.
Памела Андерсон, которая в прошлом году отметила свой полувековой юбилей, показалась на сцене в купальнике. Себя актриса продемонстрировала во время шоу своего знакомого иллюзиониста Ханса Клюка. Хотя зрители наслаждались магическим шоу, все же по достоинству оценили и фигуру Памелы. На актрисе был лаконичный наряд: чёрный купальник, чёрные колготки-сеточка и чёрные лаковые туфли. Свидетели отмечают, что, несмотря на её возраст, живот звезды подтянут, а ноги стройны.
Актриса признает, что не верит своему возрасту. Она старается отгонять от себя мысли об этом и делает всё, что пожелает. Она довольна своей жизнью. Проживает звезда сейчас в южной Франции. Сыновья уже выросли и радуют маму своими достижениями. Например, на днях участвовали в Миланской Неделе мужской моды, представляя бренд Dolce & Gabbana. Так же Памела сейчас в отношениях с футболистом Адиль Рами. Андерсон в открытую признает, что она счастливая.
Памела Андерсон, которая в прошлом году отметила свой полувековой юбилей, показалась на сцене в купальнике. Себя актриса продемонстрировала во время шоу своего знакомого иллюзиониста Ханса Клюка. Хотя зрители наслаждались магическим шоу, все же по достоинству оценили и фигуру Памелы. На актрисе был лаконичный наряд: чёрный купальник, чёрные колготки-сеточка и чёрные лаковые туфли. Свидетели отмечают, что, несмотря на её возраст, живот звезды подтянут, а ноги стройны.
Актриса признает, что не верит своему возрасту. Она старается отгонять от себя мысли об этом и делает всё, что пожелает. Она довольна своей жизнью. Проживает звезда сейчас в южной Франции. Сыновья уже выросли и радуют маму своими достижениями. Например, на днях участвовали в Миланской Неделе мужской моды, представляя бренд Dolce & Gabbana. Так же Памела сейчас в отношениях с футболистом Адиль Рами. Андерсон в открытую признает, что она счастливая.
Автор: Страхова Дарья