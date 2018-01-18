В США возле аэропорта замечены два НЛО
Два НЛО были замечены возле аэропорта в штате Теннеси. Неопознанные объекты в США были замечены в декабре прошлого года.
На видеоролике видно, что два святящихся НЛО поднимаются в облака, затем они возвращаются и рядом с ними пролетает самолет. По сравнению с летательными аппаратами неопознанный объект выглядит как стандартный автомобиль.
По словам свидетелей увиденного, космические корабли будто плавали в небе. Очевидцам казалось, что инопланетяне будто общаются между собой. На ролике одно НЛО прячется за облаком, когда пролетает самолет.
На видеоролике видно, что два святящихся НЛО поднимаются в облака, затем они возвращаются и рядом с ними пролетает самолет. По сравнению с летательными аппаратами неопознанный объект выглядит как стандартный автомобиль.
По словам свидетелей увиденного, космические корабли будто плавали в небе. Очевидцам казалось, что инопланетяне будто общаются между собой. На ролике одно НЛО прячется за облаком, когда пролетает самолет.
Автор: Валерия Орлова