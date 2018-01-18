В Башкирии на горнолыжном курорте погибла 14-летняя спортсменка
В Башкирии на горнолыжном курорте в Абзелиловском районе случилась трагедия. Там 14-летняя спортсменка получила смертельные травмы.
Несчастный случай зафиксирован 17 января. Девочка вместе с другими спортсменами спортклуба из Магнитогорска тренировалась под руководством тренера. Во время очередного горнолыжного спуска она упала и ударилась головой о камень за пределами трассы. От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте трагедии.
Следственные органы открыли уголовное дело по факту гибели 14-летней спортсменки. На данный момент правоохранители проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначена экспертиза.
Несчастный случай зафиксирован 17 января. Девочка вместе с другими спортсменами спортклуба из Магнитогорска тренировалась под руководством тренера. Во время очередного горнолыжного спуска она упала и ударилась головой о камень за пределами трассы. От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте трагедии.
Следственные органы открыли уголовное дело по факту гибели 14-летней спортсменки. На данный момент правоохранители проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначена экспертиза.
Автор: Вера Антонова