Во Владикавказе юные хоккеисты устроили массовую драку
Во Владикавказе случилась массовая драка между игроками местной хоккейной команды «Алании» и «Хаски» из Невинномысска. Это произошло после окончания матча, который завершился с определенной победой одной из команд.
Юных участников потасовки разнимали судьи, зрители и тренера, а через минуту драка остановилась. Дети, которые продолжали проявлять агрессию, были сурово наказаны судьями, согласно правилам игры – дисквалификацией. Тренер команды «Хаски» объяснил, что его подопечные не хотели идти на конфликт с хозяевами ледяной арены, уступив «Алании» в матче со счетом 3:6.
В результате произошедшего никто из детей не пострадал, а Министерство спорта Северной Осетии намерено выяснить причины инцидента.
Юных участников потасовки разнимали судьи, зрители и тренера, а через минуту драка остановилась. Дети, которые продолжали проявлять агрессию, были сурово наказаны судьями, согласно правилам игры – дисквалификацией. Тренер команды «Хаски» объяснил, что его подопечные не хотели идти на конфликт с хозяевами ледяной арены, уступив «Алании» в матче со счетом 3:6.
В результате произошедшего никто из детей не пострадал, а Министерство спорта Северной Осетии намерено выяснить причины инцидента.
Автор: Ивакина Ирина