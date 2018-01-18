В Кировской области возле Зуевки нашли труп мужчины
В Кировской области вблизи населенного пункта Зуевка был обнаружен труп 59-летнего мужчины. Сообщается, что он попал под колеса автомобиля, водитель которого скрылся с места инцидента. Сведения подтвердили в УГИБДД РФ по региону.
Полиция обращается ко всем, кто был очевидцем аварии, обратиться в отделение или же позвонить по телефону 02. Сообщается, что транспортное средство сбило мужчину в прошедшую среду, 17 января. Его личность пока не установлена, труп находится на судмедэкспертизе.
Отмечается, что это уже второй случай в январе нынешнего года, когда водитель сбивает человека на проезжей части и скрывается с места ДТП. Первый был зафиксирован в ночь на понедельник, 15 января, когда 22-летний мужчин, находящийся за рулем транспортного средства, сбил пешехода. Полиция нашла автомобиль нарушителя по частям бампера, которые остались на месте аварии.
Полиция обращается ко всем, кто был очевидцем аварии, обратиться в отделение или же позвонить по телефону 02. Сообщается, что транспортное средство сбило мужчину в прошедшую среду, 17 января. Его личность пока не установлена, труп находится на судмедэкспертизе.
Отмечается, что это уже второй случай в январе нынешнего года, когда водитель сбивает человека на проезжей части и скрывается с места ДТП. Первый был зафиксирован в ночь на понедельник, 15 января, когда 22-летний мужчин, находящийся за рулем транспортного средства, сбил пешехода. Полиция нашла автомобиль нарушителя по частям бампера, которые остались на месте аварии.
Автор: Валерия Орлова