В Астрахани задержанный убил сокамерника в отделении полиции
В Астрахани задержанный в полиции мужчина убил сокамерника. Драка с летальным исходом случилась в одном из отделений Ленинского района.
Согласно полученной информации, инцидент случился накануне вечером в среду. В дежурной части произошел конфликт между задержанными. В ходе ссоры 19-летний молодой человек стал наносить множественные удары 52-летнему оппоненту.
Пострадавший не подавал признаков жизни, ему вызвали скорую помощь, но медики уже ничем не могли помочь мужчине, он скончался. По факту инцидента в отделении полиции открыто уголовное дело. Проводится разбирательство.
Согласно полученной информации, инцидент случился накануне вечером в среду. В дежурной части произошел конфликт между задержанными. В ходе ссоры 19-летний молодой человек стал наносить множественные удары 52-летнему оппоненту.
Пострадавший не подавал признаков жизни, ему вызвали скорую помощь, но медики уже ничем не могли помочь мужчине, он скончался. По факту инцидента в отделении полиции открыто уголовное дело. Проводится разбирательство.
Автор: Вера Антонова