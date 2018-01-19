СМИ: Певица Глюкоза пропала с экранов ТВ из-за финансовых проблем мужа
В своей очередной статье скандальный блогер Лена Миро рассказала, куда же с экранов ТВ пропала знаменитая певица Глюкоза. По ее мнению, дело в том, что у супруга Натальи Ионовой появились финансовые трудности.
Как считает Миро, из-за отсутствия лишних денег в семье Глюкоза не может позволить себе снимать дорогостоящие клипы и записывать на студии новые песни. Имеется информация, что ее супруг занял 100 миллионов евро, которые вложил в гостиничный бизнес. Однако стартап не стал развиваться и теперь предприниматель то и дело посещает судебные процессы.
По словам Лены Миро, остальные денежные средства мужа Глюкозы буквально украли его же менеджеры, поэтому его финансовые трудности усугубились еще больше. Начиная с 2016 года, певица действительно очень редко появляется на ТВ и светских мероприятиях, за последнее время количество ее хитов можно пересчитать по пальцам.
Несмотря на это, сейчас Глюкоза находится на отдыхе в одной из заграничных стран. Она не перестает радовать своих поклонников фотографиями в купальниках.
Как считает Миро, из-за отсутствия лишних денег в семье Глюкоза не может позволить себе снимать дорогостоящие клипы и записывать на студии новые песни. Имеется информация, что ее супруг занял 100 миллионов евро, которые вложил в гостиничный бизнес. Однако стартап не стал развиваться и теперь предприниматель то и дело посещает судебные процессы.
По словам Лены Миро, остальные денежные средства мужа Глюкозы буквально украли его же менеджеры, поэтому его финансовые трудности усугубились еще больше. Начиная с 2016 года, певица действительно очень редко появляется на ТВ и светских мероприятиях, за последнее время количество ее хитов можно пересчитать по пальцам.
Несмотря на это, сейчас Глюкоза находится на отдыхе в одной из заграничных стран. Она не перестает радовать своих поклонников фотографиями в купальниках.
Автор: Валерия Орлова