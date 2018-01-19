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Лолита Милявская в откровенном комбинезоне спела на Первом канале
Лолита Милявская добавила в Instagram видео, которое вызвало неоднозначную реакцию ее подписчиков. В клипе певица в откровенно прозрачном комбинезоне и красной шубе поет для новогоднего огонька на Первом канале.

Лолита Милявская в откровенном комбинезоне спела на Первом канале


Милявская поет песню «Правде в глаза», одетая в полностью просвечивающейся темный комбинезон со стразами. Клип был снят для новогоднего огонька на «Первом канале». При этом 54-летняя звезда активно танцевала. Похожий наряд, вызвавший также разную реакцию общественности, звезда одевала на фестивале «Жара».

Поклонники оценили смелость Милявской. Отрицательные же отзывы касались того, что наряд не соответствует возрасту звезды и смотрится «вульгарно».
Автор: Северов Андрей
Сегодня, 03:00
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