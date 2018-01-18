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Илья Глинников расстался с победительницей «Холостяка»
Участница телепроекта «Холостяк» Екатерина Никулина сообщила о расставании со звездой «Интернов» Ильей Глинниковым. Отмечается, что паре удалось сохранить дружеские отношения, эффектная блондинка поблагодарила актера за яркие моменты, которые довелось пережить вместе.

Илья Глинников расстался с победительницей «Холостяка»


Прошедшей весной вся Россия наблюдала за развитием событий на проекте «Холостяк». В финале шоу Илья Глинников отдал предпочтение Екатерине Никулиной. Поклонники были очень рады за звезду «Интернов», поскольку он долго не мог найти вторую половину. После проекта пара сразу же начала жить вместе, но уже спустя время появилась информация, что в их отношениях не всё так гладко.

По словам Никулиной, возлюбленные не сошлись характерами, поэтому их жизни пошли разными путями. «Мы решили объявить об этом публично, чтобы нас перестали воспринимать как пару», - заявила девушка. Как рассказала победительница проекта, влюбленные много путешествовали, принимали участие в мотозабеге, занимались дайвингом, плавали с дельфинами, однажды на 8 марта Глинников открыл багажник своего авто, который был полон цветов. Многие девушки завидовали тому, как гармонично складывались отношения пары, поскольку мало кто верил, что на телешоу можно найти свою любовь.

Сейчас Никулина планирует вплотную заняться карьерой, а именно записать первый альбом. К слову, недавно вместе с друзьями она открыла бар.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 17:09
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