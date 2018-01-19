Алиса Фрейндлих раскритиковала современное российское кино
Легендарная Алиса Фрейндлих раскритиковала современное российское кино. Народная актриса дала откровенное интервью.
По словам Фрейндлих, сейчас на телевидении выпускают большое количество телепрограмм, связанных с криминалом, в итоге стали исчезать истории о дружбе, любви, добре и зле.
«Эти простые истины на сегодняшний день остаются за пределами человеческого внимания», - отметила актриса.
Также она призналась, что ей нравится смотреть сериалы. Больше всего по вкусу Фрейндлих пришлась «Ликвидация».
Также российская актриса рассказала, что боится начинать новые проекты, думая, что может не получится. При этом актриса осознает, что имеет многолетний опыт.
По словам Фрейндлих, сейчас на телевидении выпускают большое количество телепрограмм, связанных с криминалом, в итоге стали исчезать истории о дружбе, любви, добре и зле.
«Эти простые истины на сегодняшний день остаются за пределами человеческого внимания», - отметила актриса.
Также она призналась, что ей нравится смотреть сериалы. Больше всего по вкусу Фрейндлих пришлась «Ликвидация».
Также российская актриса рассказала, что боится начинать новые проекты, думая, что может не получится. При этом актриса осознает, что имеет многолетний опыт.
Автор: Вера Антонова