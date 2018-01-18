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Анастасия Костенко стала весить 42 кг после отказала от мяса
Модель Анастасия Костенко, которая недавно стала третьей по счету женой футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова, рассказала о своем отношении к мясу. По ее словам, три года она не употребляла данный продукт, однако это привело к неким проблемам со здоровьем. Так, девушка со своим немаленьким ростом стала весить всего 42 килограмма.

Анастасия Костенко стала весить 42 кг после отказала от мяса


Бурю негодования в Сети вызвал один из последних постов Костенко, где она рекламировала парку с натуральным мехом. Так, пользователи обвинили жену футболиста в том, что она безжалостно относится к животным. Новой публикацией модель из Ростова решила ответить своим хейтерам. По ее словам, для ощущения лёгкости с 2012 по 2015 годы она не употребляла мясо, однако в итоге это привело к недостатку креатина, карнозина и докозагексаеновой кислоты. На тот момент у ростовчанки были серьёзные нагрузки в колледже, поэтому ее организм едва справлялся. Сначала она очень сильно потеряла в весе, а потом сильно много набрала.

Теперь Анастасия Костенко уверена, что не может жить без мяса. Сейчас она предпочитает есть курицу. Жена защитника столичного «Локомотива» призвала юзеров не ссориться и не спорить на эту тему, ведь отказаться от мяса или продолжать употреблять его лишнее дело каждого человека.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 17:30
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