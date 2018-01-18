В Ярославской области девятнадцатилетний парень задушил брата
В Ярославской области девятнадцатилетний парень задушил сводного брата, который не давал спокойно жить маме и сестре. Труп парень закопал в лесу. Сейчас выясняется, был ли он в состоянии аффекта.
2 декабря в деревне Кладово Пошехонского района Ярославской области разыгралась семейная драма. Парень девятнадцати лет собственными руками задушил своего старшего сводного брата. Убитому было 28 лет. Он постоянно выпивал и не давал спокойно жить маме и сестре. В трагический день мужчина снова выпил и начал скандалить. У младшего брата лопнуло терпение, и он принялся душить дебошира. В этот момент они были одни дома. Труп брата парень закопал в лесу.
Убитый мужчина имел судимость, характеризовали его негативно. Так как полицейские пристально наблюдали за особой жертвы, то сразу спохватились, когда он пропал. Тело было быстро обнаружено.
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение Даниловским межрайонным следственным отделом СУ СКР Ярославской области. Сейчас выясняется, был ли парень в состоянии аффекта во время совершения преступления.
2 декабря в деревне Кладово Пошехонского района Ярославской области разыгралась семейная драма. Парень девятнадцати лет собственными руками задушил своего старшего сводного брата. Убитому было 28 лет. Он постоянно выпивал и не давал спокойно жить маме и сестре. В трагический день мужчина снова выпил и начал скандалить. У младшего брата лопнуло терпение, и он принялся душить дебошира. В этот момент они были одни дома. Труп брата парень закопал в лесу.
Убитый мужчина имел судимость, характеризовали его негативно. Так как полицейские пристально наблюдали за особой жертвы, то сразу спохватились, когда он пропал. Тело было быстро обнаружено.
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение Даниловским межрайонным следственным отделом СУ СКР Ярославской области. Сейчас выясняется, был ли парень в состоянии аффекта во время совершения преступления.
Автор: Страхова Дарья