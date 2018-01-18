Под Челябинском солдата-срочника задавил танк
Под Челябинском солдат-срочник погиб под гусеницами танка. Инцидент произошел в четверг, 18 января. Детали инцидента выясняет специальная комиссия.
Трагедия произошла во время проведения запланированных занятий по вождению боевых машин. В результате нарушения определенных требований безопасности солдат получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.
Личность погибшего не разглашается. По факту случившегося инициировано проведение проверки.
Трагедия произошла во время проведения запланированных занятий по вождению боевых машин. В результате нарушения определенных требований безопасности солдат получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.
Личность погибшего не разглашается. По факту случившегося инициировано проведение проверки.
Автор: Валерия Орлова