На юго-западе Москвы из школы эвакуировали около 500 человек
В Москве из школы в Обручевском районе эвакуировали около 500 человек. Об инциденте пишут столичные медиа.
Согласно полученной информации, 18 января потребовалась эвакуация школы на юго-западе Москвы из-за замыкания в электрощие. В результате пострадавших нет, возгорания не случилось.
Тем временем можно напомнить об эвакуации 1,5 тысячи человек из общежития МГУ, которая производилась 15 января. Тогда студенты рассказывали о возгорании, но такового не было зафиксировано.
Согласно полученной информации, 18 января потребовалась эвакуация школы на юго-западе Москвы из-за замыкания в электрощие. В результате пострадавших нет, возгорания не случилось.
Тем временем можно напомнить об эвакуации 1,5 тысячи человек из общежития МГУ, которая производилась 15 января. Тогда студенты рассказывали о возгорании, но такового не было зафиксировано.
Автор: Вера Антонова